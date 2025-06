Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Fensterbild angezündet - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag, 18 Uhr und Freitag, 5:45 Uhr, wurde ein VW beschädigt, welcher in dieser Zeit in der Dorfstraße in Hofen geparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Unfall im Kreisverkehr

Am Freitagmorgen um 8 Uhr fuhr eine 73-jährige Lenkerin eines Chrysler in den Kreisverkehr in der Stiewingstraße ein, ohne darauf zu achten, dass dort bereits eine 46-Jährige mit ihrem Suzuki fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7.500 Euro. Verletzt wurde niemand.

Heubach/Lautern: Fensterbild angezündet

Am Dienstag zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person die zu diesem Zeitpunkt geöffnete Schule in der Breulingsstraße. Die Person begab sich in ein Klassenzimmer im Erdgeschoß und setzte dort ein Fensterbild aus Tonpapier in Brand. Hierdurch entstand ein geringer Sachschaden. Der Polizeiposten Heubach bittet Zeugen des Vorfalls sich unter der Rufnummer 07173 8776 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell