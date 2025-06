Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Sachbeschädigung - Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Widerstand

Am Freitag gegen 04:10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass eine 24-Jährige in ihrer Wohnung und im Treppenhaus eines Hauses in der Bismarckstraße randalieren würde. Als die Beamten an der Örtlichkeit eintrafen, zeigte sich die Frau gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und unkooperativ. Sie bespuckte und beleidigte die Beamten. Während der anschließenden Fahrt in eine psychiatrische Klinik trat die 24-Jährige mehrfach in Richtung der Beamten und leistete weiterhin erheblichen Widerstand.

Waldstetten: Sachbeschädigung

Ein Unbekannter warf am Donnerstag mehrere Farbbeutel gegen Fenster und Wände des Hallenbades in der Brunnengasse. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Neresheim: PKW contra LKW

Am Donnerstag gegen 14 Uhr kam es auf der Kreuzung der K3314 und der B466 zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-Jähriger, welcher mit seinem Volvo aus Richtung Kösingen die K3314 befuhr, übersah ein von links, auf der B466 heranfahrenden LKW und fuhr in die Kreuzung ein, wo es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Lkw wurde hierbei die Ölwanne beschädigt, was zu einer Straßensperrung führte, da die Straße gereinigt werden musste. Sowohl der PKW-Lenker, als auch der 48-jährige LKW-Lenker blieben unverletzt.

