Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Widerstand, Brand einer Biogasanlage und Bedrohung nach Ladendiebstahl

Aalen (ots)

Michelfeld: Unfallflucht

Am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen in der Daimlerstraße geparkten Mitsubishi und verursachte an diesem Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Michelfeld: Unfall im Kreisverkehr

Am Donnerstagabend gegen 23 Uhr befuhr ein 29-jähriger BMW-Fahrer die Daimlerstraße von der Haller Straße kommend. Beim Einfahren in einen dortigen Kreisverkehr erkannte er zu spät, dass eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Am frühen Freitagmorgen wurde der Polizei ein Mann gemeldet, welcher in einem Parkhaus im Langen Graben erfolglos versuchte dieses zu verlassen. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort stellen diese fest, dass der Mann deutlich unter dem Einfluss von Alkohol stand. Da er seinen Pkw im Parkhaus bereits unter Alkoholeinfluss bewegt hatte, sollte bei dem 55-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt werden. Hiergegen leistete er Widerstand und griff nach dem Pfefferspray eines Beamten. Dem 55-Jährigen mussten Handschließen angelegt werden, anschließend wurde die Blutentnahme durchgeführt. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Crailsheim: Diebstahl aus Container

Zwischen Mittwoch 2 Uhr und Donnerstag 3 Uhr wurde in der Horaffenstraße durch zwei Unbekannte eine Tür zu einem Container geöffnet und anschließend mehrere Baumaschinen entwendet wurden. Das Diebesgut wird auf mehrere tausend Euro geschätzt, der Sachschaden auf mehrere Hundert. Zeugen, welche Hinweise zu diesem Vorfall haben, werden gebeten sich unter 07951 4800 zu melden.

Rot am See/Hausen am Bach: Brand an Biogasanlage

In der Straße "Klosterhof" kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15:40 Uhr zu einem Brand einer Biogasanlage. Bisherige Erkenntnisse ergaben keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden, derzeit geht man von einem technischen Defekt aus. Durch die Feuerwehr Rot am See, welche mit sechs Fahrzeugen und 38 Kräften vor Ort war, konnte ein Übergreifen auf das Gebäude verhindert werden. Nach derzeitigen Erkenntnissen beläuft sich der Schaden auf ca. 10.000 Euro.

Langenburg: In Gegenverkehr geraten

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:50 Uhr kam ein 67-jähriger Motorradfahrer in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn der L1036, als er von Blaufelden nach Langenburg fuhr. Dabei kollidierte dieser mit einer entgegenkommenden 48-jährigen Kleinbus Lenkerin. Die Fahrerin wurde hierdurch leicht verletzt und der 67-jährige musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Unfallaufnahme war zudem die Feuerwehr Langenburg mit zwei Fahrzeugen und 8 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden wird auf etwa 70.000 Euro geschätzt.

Crailsheim: Bedroht bei Ladendiebstahl

In einer Supermarktfiliale im alten Postweg versuchte am Donnerstagabend gegen 21:30 Uhr ein Ladendieb mit einem vollen Einkaufs-Trolley das Geschäft zu verlassen. Hierbei wurde er von einem Mitarbeitenden bemerkt und versucht aufzuhalten. Der Unbekannte bedrohte daraufhin den 29-jährigen Mitarbeiter mit einem Teleskopschlagstock. Daraufhin konnte der Dieb in ein angrenzendes Wohngebiet flüchten, in welchem er schließlich den Einkaufs-Trolley mitsamt Diebesgut zurückließ. Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief negativ, weshalb das Polizeirevier Crailsheim um Hinweise von Zeugen bittet. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell