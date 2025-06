Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Flagge beschmutzt, Einbruch, Diebstahl

Aalen (ots)

Waiblingen-Hegnach: Israel-Flagge und Hauswand beschmutzt

Unbekannte beschmutzten in der Zeit von Montag, 22:00 Uhr bis Dienstag, 08:47 Uhr eine Israel-Flagge an einer Hauswand in der Kirchstraße mit einer roten Flüssigkeit. Zudem wurden die Hauswand und der Boden durch die Aktion mitbeschmutzt. Es entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der unbekannten Täterschaft geben können, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Aalen unter der Telefonnummer 073615800 zu wenden.

Winnenden: Einbruch in Optikergeschäft

Unbekannte Täter erlangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gewaltsam Zutritt zu einem Optikergeschäft in der Mühltorstraße und entwendeten daraus nach ersten Erkenntnissen eine Vielzahl von Brillen. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 071956940.

Rudersberg: Werkzeug von Baustelle gestohlen

In der Zeit zwischen Dienstag, 15:30 Uhr und Mittwoch, 10:00 Uhr entwendeten unbekannter Täter einen Akkuschlagschrauber von einer Baustelle im Wieselweg. Das Werkzeug hat einen Wert von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Rudersberg bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07183929316 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell