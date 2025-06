Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, tödlicher Arbeitsunfall

Aalen (ots)

Satteldorf: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Mittwochabend gegen 16 Uhr befuhr ein 71-jähriger VW-Fahrer die A6 in Richtung Nürnberg auf dem linken Fahrstreifen. Als er sich nach rechts einordnen wollte, kam es zur Kollision mit einem auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 19-jährigen Lkw-Fahrer. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10 000 Euro.

Vellberg: Unfall nach medizinischem Notfall

Am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr war ein 64-jähriger Mann mit seinem BMW auf der L1060 unterwegs und wollte nach rechts auf die L1064 in Richtung Vellberg abbiegen. Aufgrund einer medizinischen Ursache verlor er die Kontrolle über seinen BMW und fuhr gegen eine 55-jährige Mercedes-Fahrerin und eine 52-jährige Ford-Fahrerin, welche an der dortigen Kreuzung warteten. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 17 000 Euro. Der 64-Jährige wurde aufgrund des medizinischen Notfalls zur Versorgung in eine Klinik gebracht.

Frankenhardt: Tödlicher Arbeitsunfall

Bei Bauarbeiten in Steinbach an der Jagst kam es am Mittwochmittag gegen 13 Uhr zu einem Arbeitsunfall. Ein 54-jähriger Mann war zuvor bei Arbeiten auf einem Dach von diesem gestürzt und hatte sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er an seinen Verletzungen.

Crailsheim: Rechtsfahrgebot missachtet

Eine 22-jährige Seat-Fahrerin hielt am Mittwoch gegen 11:30 Uhr das Rechtsfahrgebot auf der Adam-Weiß-Straße ein, weshalb es anschließend zum seitlichen Zusammenstoß mit einem 63-jährigen Smart-Fahrer kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro.

Satteldorf: Motorradunfall mit Verletzungen

Am Mittwochabend gegen 21:20 Uhr befuhr ein 39-jähriger Motorradfahrer von Bronnholzheim in Fahrtrichtung Satteldorf, als er aus bislang unbekannte Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und stürzte. Durch den Sturz verletzte sich der Mann leicht und wurde in ein Klinikum gebracht.

Kirchberg an der Jagst: Auffahrunfälle auf A6

Aufgrund stockenden Verkehrs auf der A6, zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim, musste am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr ein 20-jähriger VW-Fahrer bis zum Stillstand abbremsen. Dies bemerkte ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer zu spät, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Hierbei entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.000 Euro, woraufhin der Mercedes abgeschleppt werden musste.

Auf der A6 zwischen den Anschlussstellen Kirchberg und Crailsheim in Fahrtrichtung Nürnberg kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei welchem ein 51-jähirger Mercedes-Fahrer zu spät erkannte, dass der Verkehr stockte und somit auf eine 50-jährige Mercedes CLS Fahrerin auffuhr. Hierdurch entstand ein Sachschaden von ca. 9.000 Euro

