POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Trunkenheitsfahrt, Schmorbrand, Vandalismus, Container aufgebrochen

Fellbach: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Am Dienstag, gegen 18:35 Uhr befuhr ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße B14 von Stuttgart kommend in Richtung Waiblingen. Kurz vor dem Kappelbergtunnel übersah der 54-jähriger den vor ihm verkehrsbedingt abbremsenden Tesla eines 26-Jährigen und fuhr auf diesen nahezu ungebremst auf. Ein 40-jähriger Mercedes-Fahrer erkannte die Situation vor ihm ebenfalls zu spät und fuhr wiederum auf das Fahrzeug des 54-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurde der Mercedes erneut auf den Tesla aufgeschoben. Alle drei Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Die zwei Mercedes-Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von über 50.000 Euro.

Fellbach/Schmiden: Trunkenheitsfahrt

Am Mittwoch, um kurz nach Mitternacht wurde in der Salierstraße ein 33-jähriger Mercedesfahrer auf seine Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte Alkoholgeruch im Atem des Fahrers wahrgenommen werden. Trotz mehrfacher Versuche konnte der 33-Jährige den angebotenen Atemalkoholtest nicht durchführen. Ihm wurde die Weitefahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Backnang: Unfall

Ein 54-jähriger VW-Fahrer wollte am Dienstagabend, gegen 19:20 Uhr im Bereich des Heininger Kreisverkehrs wenden. Er befand sich hinter dem Kreisverkehr, quer zur Fahrtrichtung auf dem Einfädelungsstreifen der L1080 in Richtung Backnang. Als ihn eine 21-jährige BMW-Fahrerin überholen wollte, setzte der 54-Jährige plötzlich zum Wenden an. Die 21-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und kollidierte mit der Fahrzeugseite des VW. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.500 Euro.

Aspach: Unfall

Am Dienstagmorgen kam es gegen 07:40 Uhr zu einem Unfall auf der Kreisstraße K1904 zwischen Strümpfelbach und Großaspach. Als eine 22-jährige Audi-Fahrerin zum Überholen eines Ford ausscherte, bog dieser nach links ab. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Schmorbrand

Gegen 20.00 Uhr wurden am Dienstag Polizei und Feuerwehr in die Membergstraße gerufen. Dort kam es zu einer starken Rauchentwicklung an einem Gebäudevordach eines Wohnhauses. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten vor Ort und konnten den Schmorbrand löschen. Zu einem offenen Feuer kam es nicht. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Schaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Waiblingen: Vandalismus an Grabstein

Von Freitag auf Sonntag wurde im Bereich der Michaelskirche am Alten Postplatz ein Grabstein durch bislang unbekannte Vandalen beschädigt. Die Polizei in Waiblingen nimmt Hinweise unter 07151 950422 entgegen.

Weinstadt: Unfall auf der L1199

Ein 25- jähriger Ford Fahrer befährt am späten Dienstagabend die L1199 von Stetten in Richtung Weinstadt. An der Kreuzung zur L1201 übersieht er einen vorfahrtberechtigen 50- jährigen VW Lenker und fährt auf diesen auf. Die beiden Männer blieben bei dem Unfall unverletzt, standen jedoch unter Schock. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt 30.000 Euro.

Alfdorf: Container aufgebrochen - Pyrotechnik entwendet

Unbekannte Langfinger haben in einem nicht näher einzugrenzenden Zeitraum im Bereich der Unteren Schloßstraße einen Container mit Pyrotechnik für gewerbliches Feuerwerk aufgebrochen und Material im Wert von 3.000 Euro entwendet. Darüber hinaus entstand Sachschaden am Container von etwa 500 Euro. Die Polizei in Schorndorf ermittelt hierzu und nimmt Hinweise unter 07181 2040 entgegen.

