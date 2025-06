Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Garagenbrand - Sachbeschädigung - Diebstahl - Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Spurwechsel

Auf der Friedrichstraße, in Fahrtrichtung Wasseralfingen, wollte am Dienstag gegen 16.50 Uhr ein 86-jähriger Lenker eines Fiat von der linken Fahrspur auf die rechte Spur wechseln. Hierbei übersah er einen bereits neben ihm fahrenden Mercedes und kollidierte mit diesem Fahrzeug. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Unfall auf Rolltreppe

Am Montag um 11:30 Uhr ereignete sich ein Unfall auf der Rolltreppe eines Supermarktes in der Julius-Bausch-Straße. Ein 28-Jähriger benutzte mit Paketwagen der Post die dortige Rolltreppe und fuhr mit diesen nach unten, als diese plötzlich losrollten. Bei dem Versuch dies zu verhindern, verletzte sich der 28-Jährige. Die Paketwagen rollten trotzdem weiter die Treppe hinab und erfassten dort zwei Frauen im Alter von 63 und 75 Jahren und verletzten diese.

Oberkochen: Garagenbrand

Am frühen Mittwochmorgen um kurz nach 3 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein Garagenband in der Gartenstraße mitgeteilt. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung befand sich die Garage bereits im Vollbrand. Das Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr Oberkochen verhindert werden. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Neresheim: Radfahrer prallt gegen LKW

Am Dienstag gegen 10:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Pedelec-Lenker die K3301 von Kösingen in Richtung Neresheim. Auf Höhe der Kapelle Maria Buch übersah der Radfahrer offensichtlich einen dort parkenden und ordnungsgemäß mit Warnlichten abgesicherten LKW der Straßenmeisterei und fuhr ungebremst hinten auf. Bei dem Unfall wurde der Radler schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden.

Oberkochen: Motorradfahrer stürzt

Mit seiner Triumph befuhr am Dienstag um 12:50 Uhr ein 41-Jähriger den Schubartweg, als wohl unvermittelt ein Kind auf einem Fahrrad auf die Straße fuhr. Der Motorradfahrer wich dem Kind aus und streifte zunächst einen parkenden PKW, an welchem der Spiegel abgerissen wurde. Hierdurch verlor er die Kontrolle über sein Krad, prallte letztendlich gegen ein weiteres dort geparktes Fahrzeug und kam zu Fall. Hierbei wurde der 41-Jährige sowie seine 16-jährige Sozia verletzt. Beide mussten mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Ellwangen: Mit Pedelec gestürzt

Eine 17-Jährige befuhr am Dienstag gegen 22:20 Uhr mit einem Pedelec den Bürgersteig der Haller Straße in Richtung Crailsheim. Dabei übersah sie eine Werbetafel, die an einer Straßenlaterne angebracht war, und kollidierte mit dieser. Sie kam zum Sturz und verletzte sich leicht. Am Pedelec entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro.

Ellwangen: Sachbeschädigung an Schule

Am Dienstag zwischen 06:00 Uhr und 19:00 Uhr wurden an einer Schule in der Berliner Straße von Unbekannten mehrere Scheiben, vermutlich mit Steinen, eingeschlagen. Außerdem wurde die Fassade des Gebäudes beschädigt. Hinweise auf die Vandalen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen/Neunheim: Diebstahl

Unbekannte entwendeten am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 17:10 Uhr eine braune Motorradjacke der Marke Engelbert Strauß, einen schwarzen Rucksack sowie einen Nierengurt. Die Gegenstände wurden vom Besitzer während eines Einkaufs vor dem Haupteingang eines Supermarktes in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße auf einem Motorroller abgelegt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07961 930-0.

Ellwangen: Eingangstür beschädigt

Zwischen Dienstag, 23:30 Uhr und Mittwoch, 06:00 Uhr, wurde die Eingangstür des Bahnhofs in Ellwangen von Unbekannten, vermutlich durch Tritte, beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Während der Durchsetzung eines Wohnungsverweises nach einer Körperverletzung in der Bismarckstraße am Dienstag gegen 17:20 Uhr, kam es zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte. Eine 24-jährige Frau beleidigte und bespuckte die Beamten vehement. Sie wurde anschließend in ein Klinikum verbracht.

