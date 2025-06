Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Baucontainer aufgebrochen - 38-Jährige stürzt aus PKW - Diebstahl - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Ellwangen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13.06.25 und Montagmorgen, wurde die Frontscheibe eines Baggers, der in der Straße An der Jagst abgestellt war, beschädigt. Der Unbekannte warf mehrere Steine gegen die Frontscheibe des Baggers wodurch diese gesplittert ist. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Aalen: Mountainbike entwendet

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 7 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Axess Torrent von einem Fahrradständer in der Hugo-Theurer-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Essingen: 38-Jährige stürzt aus PKW

Am Montagabend um kurz vor 20:30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Straße Am Steinriegel eine Frau aus einem fahrenden PKW gestürzt sei. Den eintreffenden Beamten wurde von Zeugen mitgeteilt, dass die 38-Jährige auf der Beifahrerseite eines Seat eingestiegen sei und der Fahrer unmittelbar danach das Fahrzeug stark beschleunigt und eine scharfe Linkskurve gefahren habe. Plötzlich wäre die Frau vom Beifahrersitz auf die Straße gestürzt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich bei dem Fahrer um den 37-Jährigen Ehemann, welcher sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt habe. Die 38-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Polizeirevier Aalen sucht Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Ellwangen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag befuhr eine 63-Jährige mit ihrem VW die Schlierbachstraße von Neunstadt in Richtung L1060. An einer dortigen Kreuzung wollte sie in die L1060 einbiegen und übersah hierbei einen Opel eines 29-Jährigen, welcher die Landstraße von Ellwangen in Richtung Röhlingen befuhr. Es kam zur Kollision wodurch ein Schaden in Gesamthöhe von rund 14500 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Mauer beschmiert

In der Nepperbergstraße wurde eine Mauer mit zwei Hakenkreuzen und einer Aufschrift in schwarzer Farbe beschmiert. Der Vorfall, der einen Schaden in Höhe von etwa 800 Euro verursachte, wurde am Montag festgestellt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Baucontainer aufgebrochen

In der Nepperbergstraße wurden auf einem dortigen Schotterparkplatz zwischen Montagnachmittag, 17.30 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr, drei Baucontainer, die in einem umzäunten Bereich stehen, aufgebrochen und daraus diverses Werkzeug wie ein Lasermessgerät, Erdrammen und Stampfmaschinen im Wert von etwa 15.000 Euro entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Werkzeuge nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd entgegen. Telefon: 07171 3580

