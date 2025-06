Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Auseinandersetzung unter Kindern, Unfall

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Auseinandersetzung unter Kindern

Am Montag gegen 12:55 Uhr spielte ein 7-jähriges Mädchen mit ihrem Tretroller in der Haller Straße, als zwei weitere Kinder, ein Junge und ein Mädchen, hinzukamen und den Tretroller forderten. Als die 7-Jährige dies nicht wollte, wurde sie von dem unbekannten Jungen mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen. Die 7-Jährige gab ihren Roller trotz der Schläge nicht heraus. Der Polizeiposten Sulzbach bittet um Zeugenhinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07193 352 an die Polizei zu wenden.

Schorndorf: Unfall

Am Montag, gegen 17:30 Uhr übersah ein 56-jähriger Toyota-Fahrer in der Vorstadtstraße, auf Höhe eines Baumarktes, einen von rechts kommenden 50-jährigen Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Rollerfahrer leicht verletzt wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1000 Euro.

