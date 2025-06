Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Anlagebetrug und Brand

Aalen (ots)

Waiblingen: Anlagebetrug mit fünfstelligem Schaden

Eine Frau mittleren Alters wurde im April durch eine Werbeanzeige einer social media Plattform auf eine Investmentmöglichkeit eines namhaften Brokers aufmerksam. Über einen ausgewiesenen Link meldete sie sich an und wurde in eine Chatgruppe aufgenommen in welcher vermeintlich weitere Investoren über ihre gewinnbringenden Investitionen berichteten. Bis Juni wurde so eine niedere fünfstellige Summe durch die Dame eingesetzt. Als Sie erneut Aktien kaufen wollte, hierfür aber eine fünfstellige Summe investieren sollte, kamen erste Zweifel auf. Auch die daraufhin angestrebte Auslösung des vermeintlichen Gewinns konnte scheinbar nur mit der zusätzlichen Einbezahlung einer fünfstelligen Summe vorgenommen werden. Die Kontaktaufnahme mit dem vermeintlichen Broker bestätigte ihr dann, dass es sich um einen Betrug handle und der Firmenname für die Täuschung verwendet wurde.

Um sich vor Betrügern zur schützen rät die Polizei:

- Prüfen Sie, wo Sie ihr Geld anlegen. Seriöse Plattformen sind auf der Datenbank der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zu finden. Sie können auch beim Verbrauchertelefon der BaFin kostenfrei unter der Nummer 08002100500 nach dem Anbieter fragen. - Lassen Sie sich nicht von hohen Gewinnversprechen blenden. Der Aussicht auf einen hohen Gewinn (Rendite) steht immer ein hohes Risiko, bis hin zum Totalverlust, gegenüber. - Achten Sie auf den Firmensitz. Unseriöse Anbieter von Anlageprodukten wählen ihren Geschäftssitz gerne im Ausland, vor allem in den bekannten Steueroasen in Übersee. - Holen Sie sich Rat: Sprechen Sie mit Bekannten oder Ihrer Hausbank, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen.

Was tun im Betrugsfall?

- Melden Sie den Betrug: Informieren Sie die Polizei. - Sichern Sie Beweise: Sammeln Sie alle Informationen über den Betrug, wie E-Mails, Chats, Telefonnummern oder Zahlungsbelege. Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/kredit-und-anlagebetrug/

Weinstadt: Brennender Container

Am Montagnachmittag fing ein Restmüllcontainer an der Weinstädter Kläranlage, vermutlich aufgrund der vorherrschenden Hitze und Trockenheit, Feuer. Da das Feuer aus dem Container nicht übergriff, entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Weinstadt war mit mehreren Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell