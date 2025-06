POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Voliere beschädigt

Aalen (ots) - Michelfeld: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer die Haller Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 40-jährige Lkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 47-Jährige fuhr auf die 40-Jährige auf wodurch diese leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9 000 Euro. ...

