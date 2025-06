Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Diebstähle, Einbruch, Raub

Aalen (ots)

Murrhardt: Hubwagen gestohlen

In der Zeit von Dienstag, 17.06. und Samstag 21.06. entwendeten unbekannte Täter einen Hubwagen (Ameise) aus einer Scheune in der Fornsbacher Straße. Dazu wurde die Tür mittels unbekanntem Werkzeug aufgehebelt und der Hubwagen im Wert von etwa 1800 Euro gestohlen. Der Polizeiposten Murrhardt führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07192 5313.

Rudersberg: Auffahrunfall

Am Sonntag, gegen 18:50 Uhr übersah ein 21-jähriger Citroen-Fahrer auf der Backnanger Straße einen vor ihm am Fußgängerweg abbremsenden Audi und fuhr diesem auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: Trickdiebstahl

Ein unbekannter Täter sprach am Montag, gegen 09:50 Uhr eine 89-jährige Frau in der Schloßstraße an und bat diese, ihm Kleingeld zu wechseln. Dabei entwendete der Unbekannte unbemerkt das Goldarmband vom Handgelenk der Seniorin. Dieses hatte einen Wert von etwa 600 Euro. Der unbekannte Täter war etwa 25-30 Jahre alt und etwa 185 cm groß. Er hatte eine kräftige Statur, trug Schirmmütze, ein weißes T-Shirt und eine kurze blaue Hose. Ferner trug er dunkelblaue Schuhe mit einer auffällig dicken Sohle in heller Farbe. Das Polizeirevier Winnenden führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 07195 6940.

Weinstadt-Strümpfelbach: Einbruch

In der Zeit von Sonntag, 08:00 Uhr bis Montag, 08:15 Uhr verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Haus in der Kelterstraße. Dort durchwühlten sie die Räume in Keller, Erd- und Obergeschoss und hinterließen einen Sachschaden von etwa 3.500 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend bekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet der Polizeiposten Weinstadt unter 07151 65061.

Waiblingen-Hohenacker: Schwerer Raub - Zeugen gesucht

Am vergangenen Freitag um 20.05 Uhr kam es in der Karl-Ziegler-Straße zu einem schweren Raub unter Drohung mit einer Schusswaffe zum Nachteil eines 24-jährigen Mannes. Die beiden männlichen Täter konnten im Anschluss unerkannt in Richtung Ortsmitte Hohenacker fliehen. Die beiden Täter wurden wie folgt beschrieben.

Ein Täter wurde mit braunem Teint, kurzen dunklen Locken, schlank, ca. 180cm groß und zwischen 17 und 22 Jahre alt beschrieben. Er trug ein rotes T-Shirt, Jeans und weiße Sneaker.

Der zweite Täter hatte einen helleren Teint, einen Kurzhaarschnitt mit abrasierten Seiten, war ca. 175cm groß und schlank und zwischen 17 und 21 Jahre alt. Bekleidet war er mit einer Nike Trainingsjacke, einer schwarzen Prada Umhängetasche sowie einer auffälligen dicken Silberkette um den Hals.

Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise zu den oben beschriebenen Personen und der Tat unter 07361 5800 entgegen.

