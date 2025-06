Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Michelfeld: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 07:40 Uhr befuhr ein 47-jähriger LKW-Fahrer die Haller Straße in Richtung Ortsmitte. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 40-jährige Lkw-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste. Der 47-Jährige fuhr auf die 40-Jährige auf wodurch diese leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9 000 Euro.

Satteldorf: Pkw vs. Motorrad

Am frühen Montagmorgen gegen 5:50 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall, als ein 40-jähriger Tesla-Fahrer auf die Auffahrt der Anschlussstelle der A6 bei Satteldorf in Fahrtrichtung Heilbronn einbiegen wollte. Dabei übersah er einen von Crailsheim kommenden 46-jährigen Motorradfahrer, welcher geradeaus Richtung Wallhausen unterwegs war. Durch die folgende Kollision verletzte sich der Motorradfahrer schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tesla-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Während der Unfallaufnahme und zur Beseitigung von Betriebsstoffen war die Autobahnabfahrt sowie die B290 in diesem Abschnitt voll gesperrt. Insgesamt ist von einem Sachschaden von über 53.000 Euro auszugehen.

