POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pfefferspray eingesetzt, Thujahecke in Brand, Verkehrsunfälle und Sachbeschädigungen

Gaildorf: Pfefferspray eingesetzt

Am Freitagabend gegen 20:40 Uhr waren eine 33-jährige Frau und ein 38-jähriger Mann zu Fuß in der Kernerstraße unterwegs. Dort kam ihnen ein bislang unbekannter Mann entgegen. Dieser rempelte zunächst den 38-Jährigen bewusst an. Als dieser den Unbekannten ansprach, zückte er ein Pfefferspray und sprühte damit auf die beiden Fußgänger. Anschließend flüchtete der unbekannte Aggressor. Es soll sich bei ihm um einen Mann im Alter zwischen 40 und 50 Jahren handeln. Der Mann ist etwa 170-180 cm groß, hat eine Glatze, war mit einem weißen T-Shirt und blaugrauen Shorts, sowie hellblauen Socken und blauen Turnschuhen mit weißen Streifen bekleidet. Außerdem hatte er einen schwarzen Rucksack mit drei weißen Streifen bei sich. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Bühlertann: Thujahecke gerät in Brand

Am Samstagmorgen gegen 07:45 Uhr kam es aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Thujahecke in der Vogt-Fierler-Straße. Hierbei wurden zwei Personen, welche versuchten das Feuer zu löschen, durch Rauchgas leicht verletzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften vor Ort und konnte den Brand löschen.

Crailsheim: E-Roller vs. Pkw

Am Freitagmittag gegen 13:45 Uhr kam es in der Willy-Brandt-Straße in Fahrtrichtung Onolzheim zu einem Verkehrsunfall, als eine 22-jährige E-Roller-Fahrerin ohne zu Bremsen einen kreuzenden Fußgängerweg an einem Kreisverkehr überfuhr. Hierbei kollidierte die Fahrerin mit dem BMW eines 55-jährigen, welcher ein Ausweichmanöver unternahm, und verletzte sich dadurch leicht. Anschließend wurde die Frau zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Crailsheim: Unfallflucht

In der Straße "In der Kürz" wurde auf der Höhe des Hausnummer 4 ein ordnungsgemäß geparkter Lkw des Herstellers MAN am Freitagnachmittag gegen 16:10 Uhr durch einen bislang unbekannten Pkw-Lenker beim rückwärts Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit und hinterließ einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen silbernen Audi A4 gehandelt haben. Wer Hinweise zum Verursacherfahrzeug hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt: Seitenspiegel abgeschlagen

In einen Zeitraum von Freitag 22 Uhr bis Samstag 2 Uhr wurden in der Straße "Steinbach" zwei Außenspiegel eines dort geparkten Pkw des Herstellers Opel durch Abschlagen beschädigt. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Frankenhardt/Steinbach an der Jagst: Sachbeschädigung an Fahrrädern

Auf einer Wiese am Marktplatz wurden im Zeitraum von Freitag 21:30 Uhr bis Samstag 3:15 Uhr drei zusammengeschlossene Fahrräder gewaltsam umgeschmissen, wodurch zwei der Fahrräder beschädigt wurden. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, welchen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07951 4800 zu melden.

Kreßberg: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt.

Am Sonntag gegen 14:20 Uhr befuhr ein Motorradfahrer die L1066 in Fahrtrichtung Crailsheim, als er aufgrund des vorrausfahrenden Verkehr stark abbremsen musste und hierdurch sein Rad blockierte. In der Folge stürzte der 16-Jährige alleinbeteiligt und verletzte sich leicht.

