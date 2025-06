Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrten, Unfälle, Körperverletzung, versuchter Einbruch, Sonstiges

Althütte: Betrunkener Fahrradfahrer

Am Sonntagabend stürzte gegen 21:25 Uhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer alleinbeteiligt in der Hauptstraße. Dabei zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Bei der folgenden Unfallaufnahme wurde durch einen Atemalkoholtest festgestellt, dass der 34-Jährige mit etwa 2,2 Promille mit seinem Fahrrad am Straßenverkehr teilnahm. Zudem zeigte ein durchgeführter Vortest, dass der Fahrradfahrer unter THC-Einfluss stand. Er muss mit einer Anzeige rechnen.

Allmersbach im Tal: Versuchter Einbruch

Über das vergangene Wochenende versuchten unbekannte Täter in ein Haus im Fasanenweg einzubrechen. Dazu setzten sie mehrmals mit einem Hebelwerkzeug an, um die Eingangstür gewaltsam zu öffnen. Als diese nicht nachgab, ließen die Unbekannten von ihrem Vorhaben ab. Es entstand Sachschaden. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07191 9090 bei der Polizei zu melden.

Oberstenfeld: PKW streift Radfahrer - Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Landesstraße L1118 von Oberstenfeld kommend in Richtung Kleinaspach. Dabei wurde der 16-Jährige von einem von hinten kommenden schwarzen SUV beim Vorbeifahrern berührt. Dadurch verlor der 16-Jährige die Balance und stürzte. Er verletzte sich leicht. Der schwarze SUV fuhr weiter. Dieser hatte mit Waiblinger Kennzeichen (WN-) und am Heckscheibenwischer eine Schleife angebracht, wie sie häufig bei Hochzeiten zu sehen ist. Das Polizeirevier Backnang sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang als auch Beobachtungen zu dem schwarzen SUV machen können. Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 07191 9090.

Sulzbach an der Murr: Unfallflucht

Am Sonntag gegen 06:30 Uhr streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen SKODA, welcher in der Theodor-Heuss-Straße ordnungsgemäß geparkt war. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Murrhardt: Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ein 37-jähriger Motorradfahrer befuhr am Sonntag gegen 10:40 Uhr die Fornsbacher Straße. Bei einem Überholvorgang schätzte er den Gegenverkehr falsch ein und musste stark abbremsen. Dadurch verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, geriet ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Feld zu Fall. Er verletzte sich schwer. Am Motorrad entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Nellmersbach: Von Leiter gestürzt

Am Samstag, gegen 10:45 Uhr bestieg ein 75-Jähriger in seinem Garten im Zeisigweg eine ausfahrbare Leiter, um Kirschen zu pflücken. Dabei rutsche ihm die Leiter weg und er fiel aus mehreren Metern Höhe in die Tiefe. Er verletzte sich dabei schwer, wurde vor Ort erfolgreich reanimiert und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Aspach: Trunkenheit im Straßenverkehr

Am frühen Samstagmorgen, gegen 01:30 Uhr wurde ein 45-Jähriger Ford-Fahrer in der Oberstenfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen und auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Dabei ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von etwa 1,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Gegen 03:15 Uhr wurde in der Straße Sinzenburg ein 37-Jähriger mit seinem Elektrofahrzeug SAIC MG4 angehalten und kontrolliert. Da in der Atemluft des Fahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar war, wurde dem 37-Jährigen ein Atemalkoholtest angeboten. Dieser ergab einen Wert von etwa 1,2 Promille. Der MG4-Fahrer musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentenahme ins Krankenhaus.

Burgstetten: Trunkenheitsfahrt

Samstag, gegen 02:50 Uhr war ein 32-Jähriger mit seinem E-Scooter in der Straße Im Steigle unterwegs. Da an seinem E-Scooter das Versicherungskennzeichen fehlte, wurde der 32-Jährige von einer Polizeistreife angehalten. Aufgrund von deutlichem Alkoholgeruch in der Atemluft ergab ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest einen Wert von etwa 1 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit Anzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen die Versicherungspflicht rechnen.

Oppenweiler: Mit über 1,2 Promille unterwegs

Ein 30-jähriger VW-Fahrer fiel am Samstag, gegen 02:30 Uhr in der Sulzbacher Straße durch seine unsichere Fahrweise auf. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Fellbach: Mit E-Scooter betrunken unterwegs

Mit etwa 2 Promille war ein 54-Jähriger Mann mit seinem E-Scooter in der Hintere Straße unterwegs. Ferner fehlte am E-Scooter das Versicherungskennzeichen. Der 54-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

Fellbach: Körperverletzung

Am Samstag, gegen 02:40 Uhr wollten zwei Männer im Alter von 35 und 38 Jahren in einem Lokal in der Bahnhofstraße etwas Trinken. Als sie aufgrund ihres Verhaltens aus dem Lokal verwiesen wurden, kam es vor dem Gebäude zu einem Streit. In dessen Verlauf wurde der 35-Jährige durch einen unbekannten Täter mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Er wurde dadurch leicht verletzt. Das Polizeirevier Fellbach führt die weiteren Ermittlungen und bittet um weitere Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

