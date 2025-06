Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen:

Aalen (ots)

Ellwangen-Killingen: Landwirtschaftliches Gebäude abgebrannt;

Am Sonntagabend gegen 20:15 Uhr kam es zu einem Brand eines Viehstalls in Ellwangen-Killingen. Ein Großteil der Milchkühe und Rinder konnten durch die Eigentümer vor Eintreffen der Feuerwehr aus dem brennenden Stall gerettet werden. Einige Tiere erlagen den Flammen im Stall. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die anliegenden Wohngebäude verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren der Abteilungen Ellwangen und Röhlingen waren mit 13 Einsatzfahrzeugen und 78 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Die Nachlöscharbeiten dauern an. Der Sachschaden wird auf 650.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell