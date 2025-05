POL-GM: Zwei Einbrüche zur Tageszeit

Gummersbach (ots) - Zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr am Donnerstagabend (15. Mai) stahlen Unbekannte an der Aggertalsperre ein E-Mountainbike. Das Bike war im Bereich der Sperrmauer mit einem Faltschloss an einem Zaun befestigt. Die Fahrraddiebe öffneten gewaltsam das Faltschloss und entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Mountainbike des Herstellers "Cube" (Modell: Stereo ...

