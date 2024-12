POL-E: Essen: Unbekannter stiehlt Bankkarte und hebt Bargeld ab - Fotofahndung

Essen (ots) - 45143 E.-Altendorf: Am späten Abend des 25. Novembers wurde ein 51-jähriger Essener in einer Grünanlage an der Grieperstraße / Markscheide von drei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen. Gegen 22:15 Uhr ging der 51-jährige Essener auf dem Gehweg der Grünanlage, als er von drei Unbekannten mit den ...

mehr