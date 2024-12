POL-E: Essen: Unbekannter flieht nach gescheitertem Hosendiebstahl - Fotofahndung

Essen (ots) - 45257 E.-Kupferdreh: Am Montagabend (2. Dezember) durchsuchten Kräfte der Polizei Essen ein Wohnhaus an der Kampmannbrücke in Kupferdreh. Aus vorausgegangenen Observationsmaßnahmen hatten die Ermittler Hinweise darauf, dass aus einer dortigen Wohnung in größeren Mengen Cannabis gehandelt werden ...

mehr