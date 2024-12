Polizei Essen

POL-E: Essen: Drei Unbekannte greifen 51-Jährigen in Grünanlage an - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am späten Abend des 25. Novembers wurde ein 51-jähriger Essener in einer Grünanlage an der Grieperstraße / Markscheide von drei unbekannten Tatverdächtigen angegriffen und verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 22:15 Uhr ging der 51-jährige Essener auf dem Gehweg der Grünanlage, als er von drei Unbekannten mit den ungefähren Worten: "Was guckst Du so blöd?!" angesprochen und daraufhin unvermittelt angegriffen wurde. Die Unbekannten schlugen ihn bis er zu Boden ging und traten dann mehrfach auf ihn ein. Erst als ein unbekannter Zeuge letztendlich die Polizei rief, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der 51-jährige wurde bei der Tat leicht verletzt und im Krankenhaus behandelt.

Einer der Tatverdächtigen wurde als 17-19 Jahre alt mit arabischem Erscheinungsbild beschrieben. Er sei zwischen 170 bis 175 cm groß, habe eine schlanke Statur und dunkle gelockte Haare sowie einen Oberlippenbart als auch etwas Bart am Kinn getragen.

Die Polizei sucht den unbekannten Zeugen sowie weitere Personen, die den Vorfall beobachtet haben. Wenn Sie gegen 22:15 Uhr im Bereich Grieperstraße / Markscheide waren und Hinweise zu den Tatverdächtigen oder zum Tathergang geben können, melden Sie sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen. /RB

