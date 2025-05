Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrraddiebstahl an der Sperrmauer

Gummersbach (ots)

Zwischen 20:00 Uhr und 23:30 Uhr am Donnerstagabend (15. Mai) stahlen Unbekannte an der Aggertalsperre ein E-Mountainbike. Das Bike war im Bereich der Sperrmauer mit einem Faltschloss an einem Zaun befestigt. Die Fahrraddiebe öffneten gewaltsam das Faltschloss und entfernten sich in unbekannte Richtung. Bei dem Diebesgut handelt es sich um ein E-Mountainbike des Herstellers "Cube" (Modell: Stereo Hybrid 140 HPC Race 625 liquired ´n´ black) in den Farben Schwarz und Rot. Auf dem Rahmen ist ein Sticker "Nr. 46" in der Farbe Neongelb angebracht. Zudem ist der Lenker mit einem Außenspiegel auf der linken Seite ausgestattet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

