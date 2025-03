Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in Oldorf: Zeugen gesucht

Wangerland (ots)

Am 02.03.2025, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde ein Zaunelement bei einem Privatgrundstück in der Neuwarfer Straße in Oldorf durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Pkw eines bislang unbekannten Fahrers kollidierte mit dem Zaun und beschädigte diesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04461-7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell