Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fund von Schmuckverpackungen und Kinder-Spardosen in Varel

Varel (ots)

Am 07.02.2025 wurden in der Nähe des Bahnübergangs Moorhausener Weg in Varel diverse Schmuckverpackungen und drei Kinder-Spardosen mit der Signatur "KNAX", durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn aufgefunden. Die Verpackungen sind allesamt leer. Der Zustand der Verpackungen deutet auf eine Liegedauer von mehreren Wochen hin.

Auffällig ist eine namentliche handschriftliche Personalisierung von zwei Spardosen auf der Oberseite:

- Dose 1: Name "Mia" - Dose 2: Name "Laura"

Die Polizei bittet um Mithilfe: Personen, die Informationen zu den Eigentümern der Spardosen oder den Schmuckverpackungen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04451 923-0 bei der Polizei in Varel zu melden.

