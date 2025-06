Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Brand

Aalen (ots)

BAB 6, Gemarkung Untermünkheim: Auf LKW aufgefahren

Am Samstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 69-Jähriger die BAB 6 in Richtung Heilbronn mit seinem PKW Subaru. Kurz nach der Anschlussstelle Schwäbisch Hall fuhr der Mann aus Unachtsamkeit auf einen polnischen Sattelzug, der von einem 41-Jährigen gelenkt wurde, auf. Nach der Kollision wurde der PKW Subaru nach rechts von der Fahrbahn abgewiesen, durchbrach den Wildsperrzaun und blieb dann auf einem landwirtschaftlichen Weg liegen. Bei dem Unfall erlitt der 69-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Sachschaden von ca. 25.500 Euro.

Crailsheim - Onolzheim: Vorfahrt missachtet

Am Sonntag gegen 02:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger die Onolzheimer Hauptstraße in Richtung Frankenhardt - Gründelhardt mit seinem PKW VW. An der Einmündung der Heilbronner Straße wurde ihm durch einen 48-Jährigen, der mit seinem PKW Mercedes auf die Onolzheimer Hauptstraße einfuhr, die Vorfahrt genommen. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge erlitten beide Fahrzeugführer jeweils leichte Verletzungen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Da der 48-Jährige unter Alkoholeinwirkung stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Blaufelden - Wiesenbach: Brand in Firma

Am Samstag gegen 06:50 Uhr geriet in einer Firma für Tierfutterherstellung in der Engelhardshauser Straße eine Trockenmaschine in Brand. Die mit sieben Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr hatte das Feuer rasch unter Kontrolle. Es entstand dennoch ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Als Brandursache wird ein technischer Defekt der Anlage angenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell