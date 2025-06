Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis: Mit gestohlenem Roller Unfall verursacht und abgehauen - Polizei sucht Zeugen

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Einen Verkehrsunfall verursachte am Mittwochnachmittag ein unbekannter Kleinkraftrad-Fahrer in Nußloch.

Der Unbekannte war gegen 17.30 Uhr mit seinem Motorroller auf der Carl-Metz-Straße in Richtung Massengasse unterwegs. An der Kreuzung zur Massengasse missachtete er die Vorfahrt einer 24-jährigen Frau, die mit ihrem Auto in der Massengasse unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Der Rollerfahrer, der keinen Helm trug, stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich leichte Verletzungen im Gesicht und am Ellenbogen zu. Der Fahrer des Rollers stand unmittelbar nach der Kollision wieder auf, schob den Roller an den Fahrbahnrand und rannte anschließend einfach davon. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Erste Unfallermittlungen ergaben, dass der Roller wenige Tage zuvor als gestohlen gemeldet worden war und dass das Kennzeichen, welches an dem Fahrzeug angebracht war, nicht für dieses ausgegeben war.

Der Fahrer des Rollers wird wie folgt beschrieben:

- Männliche Person - Ca. 17 bis 18 Jahre als - Süd- bis südosteuropäisches Erscheinungsbild - Sprach akzentfrei Deutsch - Kurze, gelockte Haare - War dunkel gekleidet - Trug keinen Helm

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

