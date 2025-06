Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen:

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen;

Am Freitagabend gegen 19:30 Uhr wollte ein 60-jähriger Ford-Fahrer mit seinem PKW von der Baierstraße nach links in die Straße Freibuck einbiegen. Dabei übersah den entgegenkommenden Motorradfahrer, welcher mit seinem Motorrad der Marke Aprilia in Richtung Kerkingen unterwegs war und kollidierte mit diesem. Der 60-jährige Motorradfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt 10.000 Euro.

