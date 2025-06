POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen:

Aalen (ots) - Oberkochen: Einbruch in Gaststätte Zwischen Donnerstagabend, 23:30 Uhr und Freitagmittag, 12:30 Uhr drang ein unbekannter Einbrecher in eine Gaststätte in der Dreißentalstraße ein, indem er ein Fenster beschädigte. In der Gaststätte wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Geld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige ...

