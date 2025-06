Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Waiblingen: LKW fährt gegen Laterne

Am Freitag, gegen 06:50 Uhr fuhr ein 34-jähriger LKW-Fahrer beim Rangieren in der Lange Straße gegen eine Straßenlaterne. Diese löste sich aus der Verankerung und beschädigte eine Fensterscheibe. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Fellbach: Öffentliche Toilette beschädigt

Am Freitagmorgen wurde gegen 06:00 Uhr der Polizei gemeldet, dass unbekannte Täter in der öffentlichen Toilette am Marktplatz randaliert haben. So wurde das Urinal in der Herrentoilette von der Wand gerissen und zerstört. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter 0711 57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell