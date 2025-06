Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigungen, Trunkenheitsfahrten, Schockanruf

Aalen (ots)

Sulzbach: Fahrradreifen angezündet

Am Mittwochabend, gegen 22:55 Uhr wurde durch unbekannte Täter der Vorderreifen eines Fahrrades angezündet, welches auf einem Supermarktparkplatz in der Haller Straße abgestellt war. Der brennende Reifen konnte schnell gelöscht werden. Das Polizeirevier Backnang bittet sowohl den Eigentümer des Fahrrades, als auch mögliche Hinweisgeber um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07191 9090.

Murrhardt: Betrunken von der Straße abgekommen

Ein 26-jähriger Mercedes-Fahrer war am Mittwoch gegen 21:20 Uhr auf der Welzheimer Straße (L1150) bei Kirchenkirneck unterwegs, als er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Daraufhin geriet der Mercedes ins Schleudern und überschlug sich. Der 26-Jährige blieb unverletzt. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab ein Atemalkoholtest beim Mercedes-Fahrer einen Wert von etwa 1,4 Promille. Er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus und muss mit einer Anzeige rechnen.

Backnang: Audi zerkratzt

Unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstag, zwischen 08:00 Uhr und 09:00 Uhr alle vier Türen eines geparkten Audis. Dieser stand auf dem Parkplatz des Freibades in der Martin-Dietrich-Allee. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07191 9090.

Fellbach: Betrunken mit Motorrad gestürzt

Am Donnerstag, gegen 02:45 Uhr stürzte ein 56-jähriger Motorradfahrer alleinbeteiligt auf der Bundesstraße B14 auf Höhe der AS Fellbach-Süd in Fahrtrichtung Aalen. Durch Ersthelfende wurde Alkoholgeruch im Atem des 56-Jährigen wahrgenommen. Ein daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Führerschein des Motorradfahrers wurde sofort beschlagnahmt und er musste zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Alfdorf: Telefonbetrug

Am Donnerstagnachmittag erhielt eine Seniorin als Alfdorf einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich als Enkelin ausgab und der Seniorin von einem Unfall ihrer Mutter berichtete. Um eine Haft zu vermeiden, solle eine Kaution bezahlt werden. In der Folge meldete sich ein unbekannter männlicher Anrufer bei der Seniorin, der sich als Staatsanwalt ausgab und eine Kaution im mittleren fünfstelligen Bereich forderte. Als die Geschädigte beteuerte nur einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag zur Verfügung zu haben, wurde dieser gegen 15:30 Uhr durch eine unbekannte männliche Person abgeholt.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen! Nehmen Sie sich Zeit und überprüfen Sie die Angaben des Anrufers. - Niemals Geld oder Wertsachen an Fremde übergeben! Die echte Polizei fordert so etwas nie. - Rufen Sie Angehörige oder die Polizei unter bekannten Nummern zurück. - Besprechen Sie Geldforderungen immer mit vertrauenswürdigen Personen. - Lassen Sie keine Unbekannten in die Wohnung. - Schützen Sie Ihre Telefonnummer: Lassen Sie alte, auffällige Nummern ändern und kürzen Sie den Vornamen im Telefonbuch ab. - Verdacht? Sofort auflegen und die Polizei unter 110 verständigen!

Weitere Infos und Präventionstipps zu dieser Betrugsmasche sind unter folgendem Link zu finden: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Winnenden: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrer eines weißen SUVs befuhr am Donnerstag gegen 17:50 Uhr die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Stuttgart. Zwischen den Anschlussstellen Winnenden-West/Leutenbach und Winnenden-Süd kam das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrspur ab und geriet auf den unbefestigten Schotterbereich. Durch aufwirbelnde Steine wurde die Frontscheibe eines dahinterfahrenden Opels beschädigt. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Winnenden bittet um Hinweise von Zeugen, die möglicherweise Hinweise zu dem gesuchten weißen SUV machen können oder den Unfallhergang beobachtet haben. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 zu melden.

Berglen: Unfall mit schwerverletzter Person

Am Donnerstag gegen 19:35 Uhr erfasste eine 84-jährige VW-Fahrerin in der Rosenstraße eine 49-jährige Fußgängerin, die mit ihren Hunden unterwegs war. Die VW-Fahrerin schätzte beim Abbiegevorgang vermutlich ihre Geschwindigkeit falsch ein und kollidierte mit der 49-Jährigen. Die Fußgängerin wurde von hinten erfasst und auf das Fahrzeug geschleudert. Sie wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache werden durch das Polizeirevier Winnenden geführt.

Weinstadt-Endersbach: Motorradfahrer alleinbeteiligt verunfallt

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr befuhr ein 31-jähriger Mann die Waiblinger Straße mit einer nicht zugelassenen Kawasaki. Aufgrund von deutlich überhöhter Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten PKW Daihatsu. Durch den Aufprall wurde der 31-Jährige vom Motorrad geschleudert und verletzte sich schwer. Er trug keinen Schutzhelm. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Feuerwehr war wegen auslaufender Betriebsflüssigkeiten ebenfalls vor Ort. Das Polizeirevier Waiblingen führt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell