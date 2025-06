Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht in Fellbach, Unfall mit sechs Verletzten in Waiblingen

Aalen (ots)

Fellbach: Unfallflucht

Eine 85-Jährige hatte am Mittwoch zwischen 14:15 und 15:30 Uhr ihren Pkw auf dem Parkplatz des Pflanzenmarkts in der Stuttgarter Straße geparkt. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, bemerkte sie, dass das Heck ihres Fahrzeugs stark beschädigt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer war beim Ausparken gegen ihren Pkw gefahren und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Fellbach erbeten. Tel.: 0711 57720

Waiblingen: Sechs Leichtverletzte bei Unfall

Gegen 20:00 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Audi die Straße Erbachhof in Richtung der K1911. In einer Kurve kam er auf Grund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Unfallverursacher und seine vier gleichaltrigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des entgegenkommenden Audi wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 55.000 EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell