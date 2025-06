POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Rainau, Ellwangen, Schwäbisch Gmünd und Hüttlingen

Aalen (ots) - Ein 41-jähriger Rollerfahrer befuhr am Dienstagabend gegen 18:15 Uhr die L 1140 von Winnenden in Richtung Berglen. Hierbei kam er aus bisher unbekannten Gründen in einer leichten Linkskurve alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Er wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene ...

