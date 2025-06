BPOLI LUD: Volltrunken mit dem Drahtesel über die Grenzbrü-cke

Görlitz (ots) - Am 16.05.2025 gegen 18:10 Uhr wurden zwei 13-jährige Mädchen am Bahnhof Görlitz von einem unbekannten Täter belästigt und genötigt. Der Mann griff den Mädchen in den Nacken und an die Schultern und sagte in deutscher Sprache mit leiser Stimme: "Ihr seid aber zwei hübsche Mädchen" Die beiden ...

mehr