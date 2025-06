Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Falsche Antwort führt zur kurzfristigen Sperrung der Görlitzer Stadtbrücke

Görlitz (ots)

In der Nacht zum Samstag hielten die auf der Görlitzer Stadtbrücke eingesetzten Beamten ein Auto aus dem Landkreis Görlitz an. Neben dem Fahrer saß noch ein zweiter Mann in dem Auto. Dieser Mitfahrer, der auf der Rückbank Platz genommen hatte, wurde im Rahmen der Kontrolle gefragt, ob sich gefährliche Gegenstände in dem Fahrzeug befinden. Als Antwort erhielten die Uniformierten ein knappes: "Ja, Granaten"! Sofort mussten die beiden Männer aussteigen, während weitere Kräfte die Kontrollstelle bzw. die Brücke absperrten. Die Sperrung wurde nach wenigen Momenten wieder aufgehoben, nachdem der spätere Betroffene erklärte, dass er sich einen Spaß erlaubt habe. Für die falsche Antwort muss sich der 29-jährige Löbauer nun möglicherweise verantworten. Er wurde wegen des Verdachts der Belästigung der Allgemeinheit angezeigt. Inwieweit sein Alkoholpegel (umgerechnet 1,66 Promille Atemalkohol) bei der Ahndung dieses völlig unüberlegten Spaßes eine Rolle spielt, bleibt abzuwarten.

