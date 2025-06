BPOLI LUD: Wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt

Görlitz (ots) - Für einen Äthiopier (30) und einen Eritreer (26) ging am Sonntagmorgen die Fahrt mit der Bahn in der Neißestadt zu Ende. Gegen 08.00 Uhr wurden die beiden Afrikaner in einem Abteil eines grenzüberschreitenden Zuges (Zgorzelec - Görlitz) angetroffen. Der Versuch, unerlaubt nach Deutschland einzureisen, endete für das Duo mit einer Zurückweisung nach Polen. Auch ein Afghane, der am Samstagabend zu ...

