Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Fahndungstreffer mit hoher Geldstrafe

Görlitz (ots)

Ein 40-jähriger Pole wurde gestern im Rahmen der wiedereingeführten Einreisekontrolle auf der Bundesautobahn 4 in Görlitz als Beifahrer in einem Kleintransporter mit polnischer Zulassung angehalten und kontrolliert. Beim Abgleich seiner Personalien stellten die Einsatzkräfte fest, dass nach dem 40-Jährigen durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen gefahndet wurde. Die verhängte Geldstrafe in Höhe von insgesamt 1.472 Euro konnte der Verurteilte nicht begleichen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, wo er seine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell