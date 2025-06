BPOLI LUD: Geldstrafe beglichen

Görlitz-Hagenwerder (ots) - Am Samstag, kurz vor Mitternacht, rollte ein tschechischer Audi Q7 in die Kontrollstelle am Grenzübergang in Görlitz-Hagenwerder. Die drei tschechischen Insassen teilten den Einsatzkräften mit, dass sie auf dem Weg zur "Geisterjagd" und in diesem Zusammenhang auf der Suche nach geeigneten Drehorten für ihren TikTok-Kanal wären. Um ihren Reiseplan zu unterstreichen, zeigten sie den Beamten ...

