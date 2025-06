Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: CO2-Pistole und Jagdmesser sichergestellt

Görlitz-Hagenwerder (ots)

Am Samstag, kurz vor Mitternacht, rollte ein tschechischer Audi Q7 in die Kontrollstelle am Grenzübergang in Görlitz-Hagenwerder. Die drei tschechischen Insassen teilten den Einsatzkräften mit, dass sie auf dem Weg zur "Geisterjagd" und in diesem Zusammenhang auf der Suche nach geeigneten Drehorten für ihren TikTok-Kanal wären. Um ihren Reiseplan zu unterstreichen, zeigten sie den Beamten auch das mitgeführte Equipment. Dagegen war nichts einzuwenden. Einwände gab es anschließend allerdings wegen einer CO2-Pistole und wegen eines Jagdmessers. Die Pistole war in einer Ablage der Fahrertür, dass Messer in einer Ablage der Beifahrertür entdeckt worden. Die verbotenen Waffen wurden schließlich sichergestellt, gegen den tschechischen Fahrer und zugleich Eigentümer (26) ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen Waffengesetz eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell