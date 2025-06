Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Langfinger am Grenzübergang festgehalten

Görlitz-Hagenwerder (ots)

Eine gemeinsame Streife aus Bundespolizei und Zoll, die im Rahmen der vorübergehend wiedereingeführten Grenzkontrollen am Grenzübergang in Hagenwerder eingesetzt war, stoppte am gestrigen Nachmittag einen polnischen Mazda. Zu dem Fahrzeug lagen Fahndungshinweise vor, wo-nach dieses mit einem Ladendiebstahl in Verbindung gebracht wurde.

Tatsächlich fanden die Uniformierten in dem Pkw potentielles Diebesgut - Parfüm, Socken und eine Stichsäge. Wie sich herausstellte, fehlten die Dinge in einem Supermarkt in Bernstadt (Landkreis Görlitz). Die vier Langfinger (eine polnische Frau in Begleitung von drei polnischen Männern) wurden bis zum Eintreffen der Kollegen vom Polizeirevier Zittau festgehalten.

Zu dem Vorwurf des besonders schweren Falls des Diebstahls, der sich zunächst gegen alle vier richtet, kommt bei dem Kraftfahrer (19) noch ein Vorwurf hinzu. Ein durchgeführter Drogenschnelltest lässt darauf schließen, dass er sich hinter das Lenkrad gesetzt hat, obwohl er berauschende Mittel konsumiert hatte. Insofern hat er gegen das Straßenverkehrsgesetz verstoßen.

