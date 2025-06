Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Gegen das Aufenthaltsgesetz verstoßen

Görlitz (ots)

Für einen Äthiopier (30) und einen Eritreer (26) ging am Sonntagmorgen die Fahrt mit der Bahn in der Neißestadt zu Ende. Gegen 08.00 Uhr wurden die beiden Afrikaner in einem Abteil eines grenzüberschreitenden Zuges (Zgorzelec - Görlitz) angetroffen. Der Versuch, unerlaubt nach Deutschland einzureisen, endete für das Duo mit einer Zurückweisung nach Polen.

Auch ein Afghane, der am Samstagabend zu Fuß über die Stadtbrücke in Görlitz lief und dabei gestoppt wurde, ist am darauffolgenden Sonntag zurückgewiesen worden. Der 26-Jährige, der ohne Dokumente unterwegs war (und alleine deshalb die Einreisevoraussetzungen nicht erfüllte), gab als Reisegrund an "ich will nach Deutschland".

