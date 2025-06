Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Da fehlte der Waffenschein

Görlitz, BAB 4 (ots)

Der fehlende Waffenschein wurde am vergangenen Samstag einem lettischen Staatsangehörigen (33) zum Verhängnis. Als der 33-Jährige über die Autobahnkontrollstelle bei Görlitz einreiste, entdeckte die Bundespolizei in seinem Pkw eine Pistole. Bei der Pistole handelt es sich um eine CO2-Waffe, die zugriffsbereit in der Ablage der Fahrertür "mitreiste". Der Verdacht des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde angezeigt, die Waffe aus dem Verkehr gezogen.

15. Juni 2025, 13.30 Uhr

Weitere Verstöße gegen das Waffengesetz sind später am Sonntag an den Grenzübergängen Görlitz-Stadtbrücke und Görlitz-Autobahn aufgedeckt worden. In dem Zusammenhang kassierten die Ordnungshüter drei verbotene Springmesser (eines davon im Getränkehalter eines Pkw) sowie eine Stahlrute. Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Ukrainer (48, 52) sowie um einen Polen (51).

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell