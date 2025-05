Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Gaiberg: Fahrzeug überschlägt sich auf der L600, Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg/Gaiberg (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagmorgen gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L600 bei Leimen. Ein 30-jähriger Mann befuhr hierbei die L600 von Gaiberg kommend in Richtung Bundesstraße 3. In einer Rechtskurve geriet er aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn, in den dortigen Grünstreifen, ab. Im weiteren Verlauf kollidierte der 30-Jährige mit mehreren Verkehrszeichen, bevor er sich mehrfach mit seinem BMW überschlug. Glücklicherweise wurde der Fahrzeugführer hierbei nur leicht verletzt. Er wurde an der Unfallstelle zunächst medizinisch versorgt und im Anschluss daran vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An dem BMW entstand Totalschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Der Schaden an den Verkehrszeichen beträgt ca. 3.500 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Wiesloch.

