FW Hagen: Betriebsunfall mit verletzter Person, Rettungshubschrauber im Einsatz

Am heutigen Nachmittag kam es in einem Betrieb, in der Hammacherstr. zu einem Unfall. Anrufer meldeten über den Notruf 112 einen, unter einem Stahlcoil eingeklemmten, Mitarbeiter. Aufgrund der Meldung wurden Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst entsendet und parallel dazu ein Rettungshubschrauber alarmiert. Bei Eintreffen war die Person nicht mehr eingeklemmt. Der Patient wurde vom Rettungsdienst versorgt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Dortmunder Krankenhaus geflogen. Feuerwehr Hagen

