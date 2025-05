Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Jungbusch: Junge Frau mit rohem Ei verletzt

Mannheim (ots)

Am Samstag unterhielten sich gegen 4:50 Uhr zwei junge Frauen in der Hafenstraße in Mannheim wohl etwas zu laut vor einem Mehrfamilienhaus. Im ersten Stockwerk öffnete ein Hausbewohner das Fenster, woraufhin ein verbaler Konflikt entstand. Wenige Minuten später kam ein weiterer Bewohner aus dem Haus und warf der 25-jährigen Geschädigten ein rohes Ei an den Kopf, welches beim Aufprall am Kopf zerschellte. Hierdurch verspürte die junge Frau einen Schmerz. Des Weiteren zog der Täter einen leuchtenden, länglichen Gegenstand aus der Hosentasche, hielt diesen auf Hüfthöhe und bewegte sich zügig auf die Geschädigten zu. In der Annahme, dass es sich hierbei um ein Messer handelt bekamen die Freuen Angst und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten vor Ort konnten lediglich die zwei 25-jährigen Frauen angetroffen werden. Eine ärztliche Behandlung lehnte die junge Dame ab. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch den Bezirksdienst des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt.

