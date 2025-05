POL-MA: Heidelberg/Geiberg: Fahrzeug überschlägt sich auf der L600, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots) - Am Samstag unterhielten sich gegen 4:50 Uhr zwei junge Frauen in der Hafenstraße in Mannheim wohl etwas zu laut vor einem Mehrfamilienhaus. Im ersten Stockwerk öffnete ein Hausbewohner das Fenster, woraufhin ein verbaler Konflikt entstand. Wenige Minuten später kam ein weiterer Bewohner aus dem Haus und warf der 25-jährigen Geschädigten ein rohes Ei an den Kopf, welches beim Aufprall am Kopf ...

mehr