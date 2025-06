POL-HS: Diebstahl von mehreren Tonnen Stahl

Geilenkirchen-Niederheid (ots) - Am Dienstagabend (3. Juni) verschafften sich zwei unbekannte männliche Personen kurz nach 19.30 Uhr Zutritt zu einem in der Straße An Fürthenrode gelegenen Außengelände einer Lagerhalle und luden eine größere Anzahl an Felgen in einen silberfarbenen Mercedes Sprinter mit polnischem Kennzeichen, mit dem sie anschließend unerkannt ...

mehr