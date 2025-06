Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unbekannte stehlen Felgen von Firmengelände

Zeugen gesucht

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am Dienstagabend (3. Juni) verschafften sich zwei unbekannte männliche Personen kurz nach 19.30 Uhr Zutritt zu einem in der Straße An Fürthenrode gelegenen Außengelände einer Lagerhalle und luden eine größere Anzahl an Felgen in einen silberfarbenen Mercedes Sprinter mit polnischem Kennzeichen, mit dem sie anschließend unerkannt flüchteten. Der Fahrer des Transporters war etwa 20 bis 30 Jahre alt, hatte braune Haare und war mit einer kurzen dunklen Hose und einem rot-blauen Trikot bekleidet. Wer kann weitere sachdienliche Angaben zur Klärung der Identität der Tatverdächtigen machen? Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat Geilenkirchen der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell