Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei - Sexuelle Belästigung und Nötigung zum Nachteil von zwei 13-jährigen Mädchen

Görlitz (ots)

Am 16.05.2025 gegen 18:10 Uhr wurden zwei 13-jährige Mädchen am Bahnhof Görlitz von einem unbekannten Täter belästigt und genötigt. Der Mann griff den Mädchen in den Nacken und an die Schultern und sagte in deutscher Sprache mit leiser Stimme:

"Ihr seid aber zwei hübsche Mädchen"

Die beiden Mädchen waren durch den Griff in den Nacken zunächst fluchtunfähig, in der Folge wurde eine der beiden am Arm festgehalten. Die Mädchen begannen zu weinen und konnten fliehen, der Täter entkam in unbekannte Richtung.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

- ca. 40 bis 45 Jahre (evtl. auch etwas älter) - auffallend klein und dick bzw. gedrungen, ca. 160 cm groß (Person soll "nicht schwabbelig-fett" sondern "nur breit" sein) - wahrscheinlich deutscher Staatsbürger bzw. Mitteleuropäer - auffallende Gesichtsröte (nicht unrein oder pickelig) - auffallend runder Kopf - Glatze bzw. sehr kurze rasierte Frisur - keine Brille, kein erkennbares Tattoo - dunkle Hose, dunkelblaue (marineblaue) Trainingsjacke mit Reissverschluss, Stoffschuhe / Sportschuhe - ebenfalls markant war die Art und Weise des Zufassens in den Nacken der Kinder

Bei der Suche nach dem Unbekannten bittet die Bundespolizei um Mithilfe.

Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang sind bitte unmittelbar an die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf unter der Rufnummer 03581 - 3626 - 0 zu richten. Darüber hinaus steht die kostenfreie Bundespolizei-Hotline unter 0800 - 6888 000 zur Verfügung.

Ferner können entsprechende Informationen schriftlich als Bürgerhinweis über das Kontaktformular auf der Homepage der Bundespolizei (www.bundespolizei.de) übermittelt werden:

(https://bundespolizei.de/kontakt/hinweis-geben)

Auf der Homepage finden Sie ebenso unter der Rubrik "Aktuelles/Fahndungen" zwei Phantombilder zu Ihrer Verwendung:

(https://bundespolizei.de/aktuelles/fahndungen)

Die Phantombilder dürfen bis auf Widerruf in den Printmedien, Radio und Fernsehen sowie im Internet veröffentlicht werden.

