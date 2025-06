Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer tödlich verletzt

Aalen (ots)

Gem. Böbingen: Motorradfahrer tödlich verletzt

Am Mittwochabend gegen 18:50 Uhr bog ein 55-Jähriger mit seinem PKW Toyota von einem Wiesengrundstück nach links auf den Verbindungsweg - der alten B 29 - zwischen Böbingen und dem Verteiler Iggingen, nach links in Richtung Böbingen ab. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines 24-Jährigen, der mit seinem Motorrad BMW in Richtung Iggingen fuhr. Der Motorradfahrer prallte gegen die Fahrerseite des PKW Toyota und wurde über das Fahrzeug geschleudert. Er blieb einige Meter nach der Kollisionsstelle auf der Fahrbahn liegen. Der Motorradfahrer erlitt bei dem Unfall so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 55-jährige Autofahrer wurde leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf ca. 25.000 Euro. Möglicherweise war die Sicht des 55-Jährigen durch das hohe Gras beeinträchtigt und es kann auch nicht ausgeschlossen werden, dass der 24-Jährige mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren war. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Unfallgutachter in die Ermittlungen eingeschaltet. Neben einem Rettungshubschrauber war die Feuerwehr Böbingen mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Mögliche Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Aalen unter der Rufnummer 07361/5800 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell