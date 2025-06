Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Mit Messer schwer verletzt - Zeugen gesucht - Illegal Müll entsorgt - E-Bike entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Mit Messer schwer verletzt

Am Dienstag kam es gegen 14:50 Uhr in einer Wohnung in der Weißensteiner Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei untereinander bekannten 28- und 19-jährigen Männern, in deren Verlauf der 28-Jähriger mit einem Messer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand konnte der Schwerverletzte unter Mithilfe eines Handwerkes, der sich zufällig in der Wohnung aufhielt, diese verlassen. Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der 19-Jährige mutmaßliche Angreifer aus der Wohnung. Auch mit starken Polizeikräften und der Hinzuziehung von Polizeihunden und eines Polizeihubschraubers konnte der 19-Jährige bislang nicht aufgegriffen werden. Die polizeilichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen dauern derzeit an.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Ausparken - Zeugen gesucht

Am Dienstag um kurz vor 17:30 Uhr fuhr ein 63-jähriger mit seinem VW rückwärts auf die Buchstraße aus und prallte dort gegen einen schwarzen Audi, welcher an einer roten Ampel halten musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 49-jähirge Fahrer des Audi unter Alkoholeinfluss stand. Der Unfall wurde von mehreren bislang unbekannten Zeugen beobachtet Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet nun diese Zeugen sich unter der Rufnummer 07171 3580 bei der Polizei zu melden.

Lorch/Waldhausen: Radfahrerin stürzt

Eine 71-jähriger Pedelec-lenkerin befuhr am Mittwoch gegen 9:50 Uhr die Bahnhofstraße, als sie vermutlich aufgrund eine Fahrfehlers stürzte. Hierbei verletzte sich die Radlerin und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lorch: Illegal Müll entsorgt

Am Dienstag um 13:30 Uhr wurde festgestellt, dass ein Unbekannter auf einem Waldweg gegenüber der Einfahrt zum Muckensee mehrere blaue Müllsäcke illegal entsorgt hat. Hinweise auf den Umweltfrevler nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Pflaumloch: E-Bike entwendet

Ein graues E-Bike der Marke Haibike, Typ Full Seven, wurde zwischen Dienstagmittag, 14 Uhr und Mittwochmorgen, 4 Uhr, aus einem Hofraum in der Industriestraße entwendet. Das Bike war dort in einem Gartengrundstück abgestellt und mit einem Faltschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Rades nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell