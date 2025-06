Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Unfälle

Rainau: Unfall

Am Mittwoch gegen 00:30 Uhr befuhr eine 22-jährige Seat-Fahrerin die B290 von Ellwangen in Richtung Aalen. Kurz vor der Abzweigung nach Saverwang kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten. Letztendlich kam sie auf einem Feld zum Stehen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro.

Bopfingen/Baldern: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 17:45 Uhr die K3201 von Bopfingen in Richtung Baldern. In einer leichten Linkskurve überholte er drei Radfahrer. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden Seat, der von einem 77-Jährigen gelenkt wurde. Dieser musste eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision zu vermeiden. Ein 17-jähriger Kradfahrer, der hinter dem Seat fuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Seat auf. Der unbekannte Fahrer, der einen hellen Pkw fuhr, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bopfingen unter 07362 96020 zu melden.

Ellwangen/Killingen: Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Ein VW Caddy, der von Sonntagabend bis Dienstagmittag auf einem Hof in der Von-Drey-Straße abgestellt war, wurde von einem Unbekannten am Kotflügel und an den Nebelscheinwerfern beschädigt. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Aalen: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Ein 15-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 16:40 Uhr mit seinem Peugeot-Roller einen Feldweg in der Nähe des Turmweges. Aufgrund eines Fahrfehlers kam er auf dem geschotterten Weg zu Fall. Hierbei wurde er leicht verletzt und musste in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden Mercedes beschädigt

Ein Mercedes, der am Dienstag zwischen 13.30 Uhr und 22.30 Uhr in der Voestalpine Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Flüchtigen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Auf Verkehrsinsel gefahren und geflüchtet

Am Dienstag um 19:20 Uhr wurde beobachtet, wie eine Frau mit ihrem blauen Suzuki Celerio mit AA-Kennzeichen aus dem Hauberweg auf die Rektor-Klaus-Straße einfuhr und hierbei aus Unachtsamkeit auf die dortige Verkehrsinsel auffuhr und frontal mit einem Verkehrszeichen kollidierte. Die Fahrerin stieg aus ihrem Fahrzeug aus und zog mit Hilfe einer Passantin das Verkehrszeichen unter ihrem Auto hervor. Anschließend setzte sie sich wieder in ihr Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Fahrerin war etwa 40-50 Jahre alt und hatte kurz geschnittene, gräuliche Haare. Sie sprach offensichtlich kein Deutsch und kommunizierte quasi nur in Gebärdensprache. Hinweise auf die unfallflüchtige Fahrerin nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

